مصدر برلماني:وفداً برلمانياً يضم 174 نائباً سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم مع برهم صالح

مصدر برلماني:وفداً برلمانياً يضم 174 نائباً سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم مع برهم صالح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، بأن وفداً برلمانياً يضم 174 نائباً سيعقدون اجتماعاً مساء اليوم مع رئيس الجمهورية برهم صالح، بشأن ترشيح شخصية تشغل منصب رئيس الوزراء.وقال المصدر ، إن “وفداً نيابياً يضم النواب الـ(174) الموقعين على اختيار رئيس وزراء مستقل، يعقد اجتماعاً مساء اليوم، مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ترشيح شخصية وطنية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء”.وقدم 174 عضوا في مجلس النواب، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، طلباً ملزماً لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يتعلق بمواصفات رئيس الحكومة المقبلة.وتضمنت وثائق صادرة عن البرلمان، تواقيع النواب، وطلبهم من رئيس الجمهورية بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف، شخصية وطنية ومستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا، ولم يستلم أي منصب حكومي او نيابي منذ 2003 وحتى الآن ويحظى بقبول المتظاهرين.

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