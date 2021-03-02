مصدر برلماني :اشتباك بالأحذية بين النواب الجبوري والجنابي والسامرائي حول فساد الأول

مصدر برلماني :اشتباك بالأحذية بين النواب الجبوري والجنابي والسامرائي حول فساد الأول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر صحفي ان اشتباكا بالكراسي والاحذية اندلع بين النواب احمد الجبوري ( ابو مازن ) وزياد الجنابي ومثنى السامرائي داخل جلسة مجلس النواب يوم أمس الاثنين . واوضح المصدر،ان الاشتباك اندلع بين النواب مما دفع بعناصر الامن الى التدخل لفض الاشتباك وتطويقه ،مشيرا الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد غادر جلسة البرلمان بعد مشاجرة بين النواب المذكورين واضاف المصدر ان سبب المشاجرة جاء بسبب ملفات الفساد الكبيرة على النائب احمد الجبوري ابو مازن عندما كان محافظا لصلاح الدين  .واكد المصدر ان رئاسة البرلمان شكلت لجنة تحقيقية بملفات الفساد من قبل  لجنة النزاهة النيابية والاقاليم والقضاء العراقي وهيأة النزاهة.

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