مصدر برلماني: البرلمان العراقي فاشل وانتهت أوراقه

مصدر برلماني: البرلمان العراقي فاشل وانتهت أوراقه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر برلماني ،الأربعاء، هناك نقاط معينة حدثت في مجلس النواب خلال انعقاد جلستيه الأخيرة، فيما بين أنه يحتضر وأوراقه انتهت ذلك الى اهماله للقوانين وعدم تمكنه من عقد الجلسات ، وأضاف المصدر، أن “هناك استفهامات كثيرة حول جلسة استحداث محافظة حلبجة والكثير من النواب يقولون ان نصابها لم يكتمل”.وتابع أن “البرلمان بدأ يحتضر وأوراقه انتهت ولا يستطيع اكمال نصابه”، لافتًا الى أن “الكتل السياسية انتقائية في حضور أعضائها جلسات مجلس النواب ومشغولة بأعداد الحملات الانتخابية استعداداً للاقتراع المقبل”.وأوضح ، أن “القوانين المهمة أهملت ولا نتوقع اقرارها خلال الدورة النيابية الحالية”.

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