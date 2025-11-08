مصدر برلماني: التصويت الخاص 70% لأحزاب إيران

مصدر برلماني: التصويت الخاص 70% لأحزاب إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني،السبت، أن 70% من أصوات يوم التصويت الخاص ستذهب لأحزاب إيران .ـواضاف المصدر، أن منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية يشكلون 70- 80 % من أحزاب الحشد الإطارية مما يؤكد ان هذه الانتخابات لا تهدف الى التغيير بل إلى إعادة نفس الوجوه الفاسدة الولائية التي دمرت البلاد والعباد ،ولا قيمة للانتخابات في ظل الحكم الإيراني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *