مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية

مصدر برلماني: السوداني يلتف على العقوبات الأمريكية بشأن مصارف الفساد الشيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر برلماني، الأربعاء، مضي الحكومة، بعدم تنفيذ عقوبة الخزانة الأمريكية على مصارف احزاب الفساد الشيعية الأربعة عشر وغيرها ممن سبقها،واضاف المصدر، ان السوداني وجه الاطاري محافظ البنك المركزي علي العلاق بشمول شركات الصيرفة العائدة لتك المصارف بالدخول في مزاد العملة والحصول على الدولار وكأن شيئا لم يكن.وتابع المصدر،ان هذه الخطوة تمثل أكبر تحدي للعقوبات الأمريكية واستمرار تهريب الدولار إلى إيران.

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