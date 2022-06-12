مصدر سياسي: تقاسم مليارات اعمار المساجد والمحافظات المحررة بين الحلبوسي والخنجر

مصدر سياسي: تقاسم مليارات اعمار المساجد والمحافظات المحررة بين الحلبوسي والخنجر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي مطلع ، الأحد، إن “هناك مليارات خصصت لإعمار المساجد وان تلك المليارات وعقود تأهيل المساجد احد أسباب الصراع بين الحلبوسي والخنجر خلال الفترة الماضية”.وأضاف المصدر، أن “اتفاقا جرى في اربيل برعاية كردية على تقاسم مشاريع تأهيل المساجد بين الحلبوسي والخنجر وان لقاء رئيس البرلمان برئيس ديوان الوقف السني وضع تفاصيل توزيع مقاولات تلك المشاريع بين الحلبوسي والخنجر بضمانات كردية لانهاء “صراع المقاولات بينهما”.وبحسب المصادر، فإن مشاريع صندوق اعمار المناطق المحررة ومنح ادارة محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين للخنجر، فضلا عن مشاريع قانون الامن الغذائي هي السبب الرئيسي في الخلاف بين الطرفين. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *