مصدر حزبي: انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي وانضمامه إلى حزب السيادة

مصدر حزبي: انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي وانضمامه إلى حزب السيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انسحب القيادي في حزب تقدم، محمد الغنطوسي، اليوم الاحد، من الحزب الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، واعلن انضمامه الى تحالف السيادة.وقال مصدر في الحزب ، ان “الغنطوسي يعد من الاعضاء البارزين والنشطين في الحزب في منطقة الطارمية ببغداد، حيث انسحب من الحزب لعدم تطابق رؤاه مع رئيس الحزب”.واضاف المصدر ان”هناك رؤى كثيرة داخل تقدم مطابقة للغنطوسي، بعدم قناعتها بالحلبوسي في قيادة الحزب، وهذا ما ادى الى انشقاقات كثيرة داخل الحزب”.وتابع، ان” قيادات الحزب تتعامل بازدواجية مع مرشحي الحزب، متوقعا استمرار الانسحابات من الحزب في مختلف المحافظات”.

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