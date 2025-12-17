مصدر حشدوي:سلاح الحشد الشعبي ضد من يعارض إيران ومصالحها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر حشدوي مسؤول ، الاربعاء،إن الإطار يركز على شرعية السـ.ـلاح وشروط أي تغيير، إذ يقول إن ملف سـ.ـلاح الفصـ.ـائل بمختلف عناوينها نوقش بشكل مستفيض مع الحكومة خلال الأشهر الماضية، وإن الموقف ثابت وواضح بأن هذا السـ.ـلاح بخدمة المشروع المقاوم تحت راية الإمام خامنئي ، مبينا أن الفصـ.ـائل لم تولد من فراغ بل جاءت في خضم تحديات مصيرية مرت بها البلاد وقدمت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في مواجهة الإرهاب والتحديات الأخرى، ثم يشير إلى أن تسليم السـ.ـلاح للدولة يخضع لمبادئ ثابتة أهمها عدم وجود ظروف تهدد أمن واستقرار البلاد أو تتيح المجال لتدخلات خارجية تتحكم بمصيرها، لافتا إلى أن مغادرة القوات الأجنبية تمثل نقطة مفصلية، وعندها يمكن الحديث عن ملف السـ.ـلاح بمرونة ووفق معادلات وطنية واضحة.واضاف المصدر أن سـ.ـلاح الفصـ.ـائل يستخدم من يعارض إيران ومصالحها، وأن الحديث عن أن تسليم السـ.ـلاح سيقود إلى بروز فصـ.ـائل أخرى يعكس وجود أجندات لدى البعض، مؤكدا أن موقف الفصـ.ـائل جهادي ، ومشددا على أن الفصـ.ـائل جزء من هذا الشعب وإذا ما انتفت أي نقاط تشكل خطرا على مصلحة البلاد فإن موقفها سيكون واضحا وحاسما، مبينا أن تشكيل الفصـ.ـائل لم يكن أجندة سياسية أو مغامرة عابرة بل قام على ثوابت وفكر تعزز بتضحيات كبيرة.

