مصدر حشدوي: “جريندايزر” حشدوي يقود معارك حزب الله اللبناني ضد إسرائيل

مصدر حشدوي: “جريندايزر” حشدوي يقود معارك حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي مسؤول، اليوم الاحد (13 تشرين الأول 2024)، عن ما اسماها الشخصية الغامضة في الجنوب اللبناني.وقال المصدر ، إنه “خلال الأيام الـ10 الأخيرة حدثت متغيرات جوهرية في هرم القيادة ضمن اجنحة المقاومة اللبنانية من ناحية إعادة الترتيب وملئ الفراغات”، مؤكدا ان “حزب الله نجح فعليا في امتصاص الضربات بشكل استثنائي رغم مسلسل الاغتيالات الذي طال قيادات الخط الأول بشكل شبه كامل”.وأضاف ان “الأهم هو بروز شخصية حشدوية “غامضة” على قدر عالي من القيادة نجحت في إعادة بوصلة الأمور الى سياقاتها وبشكل تفاجئنا به من ناحية خلق رد هجومي شرس على محاولات التوغل في العمق اللبناني من خلال البلدات الحدودية في الجنوب وبشكل اثار التساؤلات عن هوية هذه الشخصية القيادية”.وبين انه “حتى الان نخبة حزب الله لم تدخل معركة الجنوب بشكل كلي ويبدو اننا امام سيناريو مفاجئات من العيار الثقيل” لافتا الى ان “حزب الله يقاتل بشكل احترافي وهذا ما يفسر تنامي الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال”.

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