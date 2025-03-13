مصدر حشدوي: جماهير الحشد الشعبي ترفض إنعقاد القمة العربية في بغداد

مصدر حشدوي: جماهير الحشد الشعبي ترفض إنعقاد القمة العربية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر حشدوي مسؤول ،الخميس،ان العراق على موعد مع تظاهرات احتجاجية لرفض توجيه أي دعوة للإرهابي أبو محمد الجولاني لحضور القمة العربية في بغداد. وقال  المصدر، ان “العراق ليس بحاجة الى عقد القمة العربية على أراضيه، ولايحتاج ان يستضيف الدول التي ساهمت بقتل الشعب الفلسطيني ودعمت أمريكا والكيان الصهيوني ووقفت بالضد من الشعب العراقي”.وأضاف ان “الجولاني اصبح رئيسا لسوريا بعد ان قتل اعداد كبيرة من الشعب العراقي خلال دخوله البلاد الى جانب عناصر داعش الإرهابي وتنظيم القاعدة الاجرامي في السنوات الماضية، وبالتالي فهو شخصية غير مرحب بها على الأراضي العراقية”.وبين ان “العراق على موعد مع تظاهرات حشدوية ضخمة واحتجاجات لرفض توجيه دعوة لحضور الجولاني الى بغداد للمشاركة في القمة العربية المزمع اقامتها في شهر أيار المقبل”.

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