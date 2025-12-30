مصدر حشدوي :سلاح الفصائل” لن ينزع” وهي تحت مظلة الحشد الشعبي

مصدر حشدوي :سلاح الفصائل” لن ينزع” وهي تحت مظلة الحشد الشعبي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مصدر حشدوي مسؤول ،الثلاثاء، أن الحوارات بين زعماء الحشد لن تذهب باتجاه “نزع السلاح” بالمفهوم التقليدي، بل نحو “مأسسته” تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي حصراً. هذا التوجه يعكس رغبة قوى السلاح في الحفاظ على قوتها الضاربة مع منحها صبغة قانونية نهائية، وهو ما قد يصطدم بـ”الفيتو” الأمريكي الذي لا يفرق بين السلاح الفصائلي والسلاح المؤسسي للحشد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *