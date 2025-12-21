مصدر حشدوي: فصائل “المقاومة” لن تنزع سلاحها حتى خروج لقوات الناتو!!

مصدر حشدوي: فصائل “المقاومة” لن تنزع سلاحها حتى خروج لقوات الناتو!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر حشدوي، الأحد، أن فصائل المقاومة العراقية لن تنزع سلاحها ولا ملابسها إلا بعد خروج كامل قوات الناتو!!، بما في ذلك القوات الأميركية وبعض الدول الأخرى، وكذلك انسحاب كامل للقوات التركية من جميع الأراضي العراقية.وقال  المصدر، إن “ما يتم تداوله إعلاميًا حول نزع سلاح الفصائل يشكل تضليلاً ويتعارض مع الواقع الفعلي، مؤكدًا أن بيان كتائب حزب الله الصادر أمس السبت جاء ليؤكد هذا الموقف، حيث اشترط إجراء أي حوار بشأن نزع السلاح على خروج القوات الأجنبية بالكامل”.وأشار المصدر إلى أن “المشهد الأمني في المنطقة لا يزال معقدًا، وأن استمرار تهديد تنظيم “داعش” والاضطراب الأمني في سوريا يجعل وجود السلاح ضرورة دفاعية للفصائل، ولا يمكن التخلي عنه في ظل استمرار تواجد القوات الأجنبية والناتو والقوات التركية”.وكانت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، قد اشترطت انسحاب القوات الأجنبية بالكامل قبل أي حديث عن تفاهم مع الحكومة بشأن نزع السلاح أو حصره بيد الدولة.

