مصدر حشدوي: لن تحل فصائل المقاومة الحشدوية وسلاحها” الحسين والإمام الغائب وخامئني”

مصدر حشدوي: لن تحل فصائل المقاومة الحشدوية وسلاحها” الحسين والإمام الغائب وخامئني”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت فصائل المقاومة العراقية الحشدوية ، الخميس، الضغوط الغربية لحلها وتسليم سلاحها مع التلويح باستهدافها اذا لم تستجب ، وقال مصدر حشدوي مسؤول، إن” العقيدة التي تحملها فصائل المقاومة في العراق نابعة من واقعة الطف قبل 1400 سنة من خلال مواجهة الحق للباطل والتضحية والشهادة ولن تحل وسلاحها الحسين والإمام المهدي وخامئني ، وأضاف، ان” الضغوط الغربية لحل المقاومة ليس جديدة وهي تأخذ مسارات متعددة سواء من واشنطن او العالم الغربي الذي اظهر نفاقًا وكذبًا في ملف حقوق الانسان عندما صمت حيال ماكنة الإبادة الصهيونية على غزة وسقوط اكثر 150 الف شهيد وجريح ومفقود”.وأشار المصدر الى، ان” المقاومة لن تنحل مهما كانت الظروف، وسلاحها هو من يمنع الكثير من الاجندات من الوصول الى البلاد، لافتا الى ان” روح المقاومة سلاح اخر للشعب العراقي في مواجهة ما يخطط له”.واوضح بان” بعض الأطراف العراقية تتحدث عن حل الفصائل بذريعة انها تتلقى دعما من ايران، والأخيرة في صراع مع أمريكا، لكن الحقيقة هي أن الفصائل هي من تتولى تصنيع وتامين سلاحها، مجددا تأكيده بان مؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق”.

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