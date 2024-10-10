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غداً..المنتخب العراقي يتوجه إلى كوريا الجنوبية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:كاساس مطمئن على المنتخب الوطني من حيث اللاعبين والبدلاء
المنتخب العراقي يواصل تدريباته لمواجهة نظيره الفسطيني والكوري الجنوبي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية المنتخب لملاقاة نظيره الفلسطيني
كاساس:اللاعب (أمين الحموي)سيلتحق بالمنتخب العراقي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر حشدوي مسؤول:السوداني أبن الحشد وداعم له وينفي طلبه لقادة الحشد مغادرة العراق
السوداني يبلغ “امتعاضه” لأمريكا عن تجاوز إسرائيل على السيستاني
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الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
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