مصدر حشدوي مسؤول:السوداني أبن الحشد وداعم له وينفي طلبه لقادة الحشد مغادرة العراق

مصدر حشدوي مسؤول:السوداني أبن الحشد وداعم له وينفي طلبه لقادة الحشد مغادرة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، حقيقية ابلاغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقادة الحشد بضرورة مغادرة العراق بعد التوترات الأخيرة في المنطقة والخشية من ضربة إسرائيلية مرتقبة.وقال المصدر ، ان “الانباء التي تحدثت عن ابلاغ رئيس الوزراء وأبن الحشد الشعبي محمد شياع السوداني لقادة الحشد الشعبي بمغادرة العراق، غير صحيحة ولا يوجد هكذا ابلاغ ولا توجد أي نية لمغادرة أي من قادة الحشد للعراق لأي سبب كان”.وأضاف المصدر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “جميع قادة الحشد الشعبي سواء على مستوى الخط الأول وكذلك الثاني الميدانيين، جميعهم يتواجدون داخل العراق ويمارسون مهامهم الأمنية والعسكرية بشكل طبيعي، ولا مخاوف لديهم من أي ضربة إسرائيلية او غيرها قد تدفعهم لمغادرة العراق خلال المرحلة المقبلة”. 

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