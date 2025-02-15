مصدر حشدوي: ميليشيا النجباء ارتباطها في إيران وتؤكد على استمرارها في استهداف القوات الأمريكية

مصدر حشدوي: ميليشيا النجباء ارتباطها في إيران وتؤكد على استمرارها في استهداف القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من ميليشيا النجباء الإيرانية ، اليوم السبت (15 شباط 2025)، ان الميليشيا ترفض توقفها عن استهداف القوات الأمريكية في العراق واستمرار مشاركتها في عمليات حزب الله اللبناني والحوثيين ، وأضاف المصدر ان النجباء التي تتمثل في لواء 12 حشد شعبي اوامرها من قيادة الحرس الثوري ومكتب خامئني حصرا ، واكد المصدر ان المشرف العام على النجباء اكرم الكعبي هو من  أصول إيرانية من والدته ولايمكن ان يخرج من أوامر بلده الأول  ، وتابع المصدر، اما رواتب وسلاح لواء 12 حشد النجباء فهو من خزينة الدولة العراقية  مثل باقي الفصائل الحشدوية الأخرى المرتبطة بإيران . 

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