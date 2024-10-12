مصدر حشدوي يؤكد أن فصائل الحشد الشعبي تقاتل مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل

مصدر حشدوي يؤكد أن فصائل الحشد الشعبي تقاتل مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي مسؤول، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، عن 3 نقاط تحدد دخولها معركة لبنان، فيما أكد أن قيادات الفصائل لن تخفي شيء عن جماهيرها.وقال المصدر ، إن “انخراطنا في مواجهة الكيان المحتل مستمرة ولاتراجع عن خيارنا الاستراتيجي في دعم اجنحة المقاومة في فلسطين ولبنان من خلال المسيرات والصواريخ ووسائل دعم اخرى تأخذ البعد الاغاثي والانساني خاصة فيما يتعلق بالنازحين والمرضى”.واضاف ان “انخراطنا الميداني من خلال ارسال مقاتلين الى معركة لبنان تحدده 3 نقاط هي الحاجة الفعلية من اجل اسناد الجبهة لكن ما نراه الان بان حزب الله مسيطر بشكل تام على جميع المواقع واحبط سلسلة من العمليات المباشرة للعدو رغم الكثافة النارية اي لم يحصل اي تدهور يستدعي اي خطوة باتجاه ارسال مقاتلين بالاضافة الى ان هذا القرار عندما يتخذ لن يكون سرا وجمهورنا يدرك باننا لانخفي شي”.وتابع المصدر أن “ارسال مقاتلين ليس معقد لان هذه الخطوة تم التحضير لها بدقة من وقت مبكر وتتنتظر الضوء الاخضر فقط”، مؤكدا ان “اشارة واحدة فقط وسيصل الالاف لدعم المقاومة في اي بقعة من ارض لبنان”.وأكد أن “الفصائل العراقية لن تترك حزب الله وحيدا في معركة مواجهة الكيان المحتل وهذا قرار استراتيجي لا تراجع عنه”.

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