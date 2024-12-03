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اليوم..اسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
مصدر حشدوي ينفي دخول (300) حشدوي إلى سوريا للمشاركة في تحرير مدينتي حلب وإدلب
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
العراق وإيران يؤكدان على استقرار سوريا وحماية نظامها
العراق والسعودية يؤكدان على تكثيف الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة
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اليوم..اسعار صرف الدولار=151000 ديناراً
الإصرار على الفساد..السوداني يخول (محمد النجار) لتوقيع عقود “مباشرة” لبناء 600 مدرسة!
المالية النيابية تدرس تعديل المادة 12 من قانون الموازنة لتصدير النفط من الإقليم
مستشار حكومي:الديون العراقية ضمن “الحدود الآمنة”
وزارة المالية تؤكد على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عن طريق حكومتها في العراق بدعمها لنظام بشار الأسد
وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026
الإنسان النيابية:التعذيب في السجون العراقية انتهاكا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية
حكم غيابي بحق (نور زهير وهيثم الجبوري ورائد جوحي) بجريمة سرقة المال العام
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