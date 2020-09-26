مصدر حكومي:إرسال أكثر من 320 مليار دينار إلى الإقليم مخصصة لرواتب الموظفين

مصدر حكومي:إرسال أكثر من 320 مليار دينار إلى الإقليم مخصصة لرواتب الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، عن إرسال الحكومة المركزية أكثر من 300 مليار دينار، لصالح حساب البنك المركزي لإقليم كردستان، مخصصة لرواتب لموظفي الإقليم.وقال المصدر في ، إن “وزارة المالية أرسلت مبلغاً قدره 320 مليار دينار ووضعتها في فرع البنك المركزي في أربيل بحسابات حكومة إقليم كردستان”.وبين، أن “بغداد لم تعط حكومة الإقليم اشعاراً بالصرف، حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين في الحكومة الاتحادية كخطوة أولى”.وأضاف أنه “بعد صرف رواتب الموظفين في بغداد سيتم إعطاء الإشعار لصرف المبلغ 320 مليار دينار المخصصة لرواتب الموظفين في كردستان، بعد أن تقوم حكومة الإقليم بأكملها من المبالغ والعائدات التي تحصل عليها من بيع النفط وعائدات المنافذ والإيرادات الداخلية الأخرى حيث يبلغ المجموع الكلي للرواتب 895 مليار دينار وستباشر التوزيع منتصف الأسبوع الحالي”.وأشار إلى أن “حكومة اقليم كردستان قررت توزيع الرواتب هذا الشهر بتخفيف نسبة الاستقطاع لتبلغ 18% بدلا من النسبة السابقة البالغة 21% وذلك بعد إيراداتها الداخلية”.وكشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، عن سبب امتناع وزارة المالية من صرف رواتب الموظفين كافة، لشهر أيلول الحالي.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “المعلومات التي وردت لنا من مصادر مقربة في وزارة المالية، أن مشاكل فنية تقنية في تحويل الأموال من البنك المركزي إلى المصارف تسببت بتأخر صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي”.وبشأن وجود نقص في السيولة المالية، أكد، أنه “لا توجد مشاكل في السيولة المالية والتمويل، وأن القرض المالي يكفي الوزارة لسد رواتب الشهر الحالي وربما حتى الشهر المقبل”.

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