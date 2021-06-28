مصدر حكومي:إرسال النفط العراقي إلى لبنان مجانا تنفيذا لأمر حسن نصرالله

مصدر حكومي:إرسال النفط العراقي إلى لبنان مجانا تنفيذا لأمر حسن نصرالله
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، أن قرار مساعدة لبنان بمليون طن من النفط لا يواجه أية عراقيل، مشيراً الى أن التأخر في تسليمها مرتبط بإجراءات فنية متعلقة بالجانب اللبناني.وفي مقابلة مع “قناة الجديد” اللبنانية، قال ناظم إنه “لا عراقيل في ملف تصدير النفط إلى لبنان وتم فتح حساب مصرفي هناك”.واضاف “المسألة منتهية من جهتنا وفتح الاعتمادات المصرفية أسهل وطريقة الدفع ستكون ميسرة وهناك تدابير ستتخذ في حينها بخصوص نوع العملات”.وأوضح ناظم ان “القرار العراقي هو بمساعدة لبنان  بتدخل من حزب الله اللبناني في هذه الأزمة والمهم أن نعمل على نقل النفط بأسرع وقت ممكن وأن الشاحنات هي الطريقة الأسرع لنقل النفط من العراق إلى لبنان”.واشار الى ان “النفط العراقي تأخر بالوصول الى لبنان بسبب إجراءات فنية متعلّقة بالجانب اللبناني”.وتابع ان “العراق يوافق على تصدير النفط إلى لبنان مقابل “الخدمات الطبية والفندقية” وأن الحكومة العراقية لن تتأخر عن مساعدة لبنان والمقاومة”، واعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي عن امله بتنفيذ المشروع “بأسرع وقت ممكن لخدمة البلدين”.ويعاني لبنان منذ اسابيع عديدة من شح الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء ومادة البنزين، ما يسبب بتفاقم الازمة المعيشية مع انهيار قيمة الليرة باكثر من 90 % من قيمتها امام الدولار بسبب التدخل الايراني السافر .واعلنت حكومة مصطفى الكاظمي منذ اسابيع، استعدادها تزويدهم بمليون طن من النفط تنفيذا لطلب من حسن نصرالله وايران بحسب مصدر حكومي رفيع المستوى ،واكد المصدر،ان الكاظمي غلب مسليمة الكذاب في تصريحاته فالنفط العراقي يرسل الى لبنان بالمجان وعن اي خدمات طبية يتحدث الكاظمي وصديقه ناظم وهي تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية والكوادر وماذا يستفيد العراق من الخدمات الفندقية في لبنان؟ هل لقضاء الليالي الحمراء للكاظمي وفريقه الفاشل ام للشعب العراقي المغلوب على امره!.

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