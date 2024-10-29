مصدر حكومي:إعفاء (4) أعضاء من مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والإتصالات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، أمراً ديوانياً بإعفاء 4 أعضاء من مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات.وذكر مصدر للصحيفة الرسمية، أن “السوداني أصدر، اليوم، أمراً ديوانياً بإعفاء أربعة أعضاء من مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية”.وأضاف المصدر، أن “الإعفاء شمل (مجاهد أبو الهيل ورئيس المجلس بسام الزيدي وعضوي المجلس آڤا فائق نادر وعبد الوهاب معد الصفار)”.