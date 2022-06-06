مصدر حكومي:إلغاء فتح (5) مقرات لحزب بارزاني في ديالى للرفض الشعبي

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الحراك الشعبي في الانبار:سنجرد الحلبوسي من منصبه وسيطرته على دوائر المحافظة
البارزاني: العراق سيكون تحت حكم عائلتنا البارزانية
السفير الإيراني لمحافظ البنك المركزي :عليكم تسديد ديون بلدي وإلا!!
ائتلاف المالكي يدعو النواب إلى عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي الفاسد
صالح:استقرار المنطقة باستقرار العراق
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ائتلاف المالكي يدعو النواب إلى عدم التصويت على قانون الأمن الغذائي الفاسد
نائب يسأل حكام العراق الخونة..إلى متى يبقى مفتاح تشغيل الكهرباء وقطعها بيد إيران؟
الضمير الإيراني العامري يكذب الشمس..إيران لم تقطع المياه عن العراق!!!
حزب طالباني:نحن مع الدستور بشأن تصدير النفط من الإقليم
الزاملي:ما يأمر به الصدر ينفذ حتى ولو كان ضد الشعب وعلينا تسديد ديون إيران!!
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العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
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احتمالات المواجهة المسلحة بين التيار والإطار
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
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