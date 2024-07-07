مصدر حكومي:ارتفاع الإنتاج في شركة نفط الشمال إلى أكثر من (360) ألف برميل نفط يومياً

مصدر حكومي:ارتفاع الإنتاج في شركة نفط الشمال إلى أكثر من (360) ألف برميل نفط يومياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في شركة نفط الشمال في محافظة كركوك ،السبت، بارتفاع إنتاج الشركة النفطي إلى أكثر من 360 ألف برميل يومياً.وقال المصدر، إن “عملية الانتاج في شركة نفط الشمال بلغت اكثر من 360 ألف برميل في اليوم، ونعمل خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي أن يصل الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا بعد تطوير واستصلاح عدد من الآبار النفطية في حقول تابعة لشركة نفط الشمال، وتم انجازها من قبل شركة الحفر العراقية ضمن وزارة النفط العراقية”.ولفت المصدر إلى أن “الانتاج الحالي مقسم بواقع 150 ألف برميل يجهز للمصافي الحكومية في مصفاتي بيجي والدورة، وكذلك تجهيز مصافي أخرى محددة من قبل وزارة النفط بحدود 100 الف برميل، وما يتبقى تقوم الشركة بالتعامل معه وفق حاجة شركة النفط”.وتابع المصدر أن “شركة نفط الشمال سوف تدخل مجموعة من الابار التي تم تطويرها ورفع انتاجها النفطي الى عموم الانتاج الحالي البالغ 360 الف برميل يوميا”.

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