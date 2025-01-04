مصدر حكومي:استئناف تصدير النفط إلى سوريا يتطلب إتفاقاً جديداً أكثر انضباطاً

مصدر حكومي:استئناف تصدير النفط إلى سوريا يتطلب إتفاقاً جديداً أكثر انضباطاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، ان استئناف العراق الصادرات النفطية الى سوريا يتطلب إبرام اتفاق جديد بين حكومتي البلدين.وقال المصدر  أن “وزارة النفط أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الأسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل”.وأضاف أن “الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح”.وفي وقت سابق، أفادت تقارير اخبارية نقلا عن مصدر سياسي عراقي بأن الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا.وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول إن “تصدير النفط بين دولة وأخرى يحتاج إلى اتفاق رسمي وموقع بين البلدين”.

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