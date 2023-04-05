مصدر حكومي:اعتقال (4) من كبار الموظفين في الانبار من اتباع الحلبوسي بجريمة الفساد

مصدر حكومي:اعتقال (4) من كبار الموظفين في الانبار من اتباع الحلبوسي بجريمة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية ، الاربعاء ،عن صدور  اوامر اعتقال جديدة بحق اربعة موظفين كبار من حزب تقدم لتورطهم بعمليات فساد مالي واداري واستحواذهم على مبالغ مالية ضخمة خلال تسلمهم مهام عملهم الوظيفي في الانبار .وقال المصدر : ان ” اوامر اعتقال صدرت بحق 4 موظفين جدد من قيادات حزب تقدم على خلفية وجود تلاعب وتزوير في الية بيع اراضي تابعة للدولة بطريقة غير قانونية فضلا على ان الاراضي التي تم بيعها استحوذ عليها متنفذين في الحكومة المحلية ومقربين من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتمت بطريقة منفردة دون مخاطبة الحكومة المركزية واعلامها “.واضاف المصدر ان” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استحوذ على مساحات واسعة من الاراضي التابعة للحكومة المركزية بحجة استثمارها”، مبينا ان” اوامر اعتقال ستصدر خلال الساعات القادمة بحق موظفين في الدوائر الحكومية في الانبار يمثلون قيادات بارزة في حزب تقدم واحالتهم للتحقيق على خلفية ارتكابهم عمليات فساد مالي واداري  فضلا عن “. يشار الى ان قوة امنية قادمة من بغداد اعتقلت ” يوم امس ” شقيق مدير دائرة ضريبة الفلوجة على خلفية تورطه بعمليات فساد مالي في الية بيع اراضي للدولة بطريقة غير قانونية “.

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