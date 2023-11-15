مصدر حكومي:البنك المركزي العراقي يسمح للمصارف الأهلية بإستيراد الدولار الأمريكي

مصدر حكومي:البنك المركزي العراقي يسمح للمصارف الأهلية بإستيراد الدولار الأمريكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي اصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنها من هذه العملة، و بمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرا إلى ان شحنة احد المصارف قد وصلت فعليا للعراق.وأوضح المصدر، ان هناك طلبات من مصارف اخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي .وأكد المصدر ان المصرف العراقي للتجارة الـ(TBI) يجري مناقشات مهمة حاليا مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ مالية تصل الى 120 مليون دولار، وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة القادمة.وقرر البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء الثامن من شهر تشرين الثاني الجاري، السماح للمصارف العراقية باستيراد النقد الأجنبي وفق 5 شروط.

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