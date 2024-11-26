مصدر حكومي:الحشد لم يرد على رجاء السوداني بإيقاف استهداف إسرائيل

مصدر حكومي:الحشد لم يرد على رجاء السوداني بإيقاف استهداف إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي اشترط عدم كشف هويته- إن “وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف سلم نظيره العراقي فؤاد حسين الأسبوع الماضي، رسالة تتعلق بعزم إسرائيل على استهداف مقرات للجماعات المسلحة وبعضها منضوية تحت لواء الحشد الشعبي”.وأوضح المصدر عن، أن “رسالة أخرى نقلها المسؤول الأذربيجاني خلال اتصال هاتفي السبت مع فؤاد حسين بأن إسرائيل حددت الأهداف والمعسكرات للجماعات الشيعية المسلحة”.وبحسب المصدر فإن السوداني “طلب اجتماعاً عاجلاً لائتلاف إدارة الدولة في القصر الحكومي مساء السبت الماضي فور تلقي هذه الرسالة ووضعهم في أجواء التطورات”، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء الاجتماع عقد رئيس الوزراء اجتماعاً -كذلك- مع ممثل قوى الفصائل المسلحة في الإطار أبو آلاء الولائي الأمين العام لكتائب سيد الشهداء (التي تشارك في الهجمات ضد إسرائيل)، وطلب منه وقف الهجمات في ظل التطورات الخطيرة”.وتابع المصدر الحكومي أن “الولائي أبلغ السوداني أنه سينقل رسالته إلى هيئة تنسيقية الفصائل، كما سينقل الرسالة إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني بشأن التهديدات الإسرائيلية”، مضيفاً: “حتى اليوم لم يصل رد من الفصائل للسوداني”.

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