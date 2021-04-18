مصدر حكومي:الحكومة لن تقدم طعناً ببعض فقرات الموازنة

مصدر حكومي:الحكومة لن تقدم طعناً ببعض فقرات الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر حكومي، اليوم الأحد(18 نيسان 2021)، بأن الحكومة لن تقدم إلى الآن، طعناً بخصوص فقرات معينة في موازنة  2021، إلى المحكمة الاتحادية.وقال المصدر،إن “لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا الذي جرى اليوم، لم يتم خلاله تقديم الطعن الحكومي الخاصة ببعض فقرات قانون موازنة عام 2021”.وبين أن “الجهات الحكومية المختصة، مازالت تعمل على إعداد الطعن، وسوف يقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال الأيام القليلة المقبلة”.وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود وأعضاء المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في لقاءين منفصلين.وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، استقبل مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن الكاظمي “قدّم التهاني إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم”.وأشار البيان إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحثا الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة”، مبيناً أن “اللقاء حضره السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي”.

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