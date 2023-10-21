مصدر حكومي:السوداني أبلغ الجانب المصري بانسحابه من المؤتمر في حال المشاركة الإسرائيلية

مصدر حكومي:السوداني أبلغ الجانب المصري بانسحابه من المؤتمر في حال المشاركة الإسرائيلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الحكومة العراقية، اليوم السبت، أن الوفد العراقي المشارك في مؤتمر القاهرة للسلام برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سينسحب فوراً من المؤتمر في حال وجود أي تمثيل إسرائيلي.واضاف المصدر، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تأكد من الجانب المصري بعدم وجود أي ممثل لإسرائيل في مؤتمر السلام في القاهرة، قبل قبوله مشاركته في المؤتمر.وأكد المصدر، أن الوفد العراقي سوف ينسحب في حال تواجد أي من يمثل إسرائيل.ووصل السوداني صباح اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور مؤتمر “السلام” لمناقشة الحرب على غزة، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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