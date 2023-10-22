مصدر حكومي:السوداني رفض الوقوف في الصف الثاني من الصورة التذكارية لقمة القاهرة

مصدر حكومي:السوداني رفض الوقوف في الصف الثاني من الصورة التذكارية لقمة القاهرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي ،الاحد، سبب غياب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن الصورة التذكارية لقمة القاهرة للسلام التي عقدت امس السبت لمناقشة احداث غزة.وقال المصدر ، إن “رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفض الوقوف خلف امير قطر في الصورة الجماعية للمشاركين في مؤتمر القاهرة للسلام، مما دفع الى انسحاب الوفد العراقي ورفض التقاط الصورة مع باقي المشاركين من الرؤساء والملوك والوفود”.وكان موقف السوداني متسقًا مع كلمته “الساخنة” في القمة.وهذه ليس المرة الاولى التي يغيب فيها السوداني عن صورة جماعية لقمة عربية، فسبق ان غاب عن الصورة التذكارية للقمة العربية 32 في جدة، ولذات السبب، وهو رفضه الوقوف في الصف الثاني.ويفرض البروتوكول ان يقف الامراء والملوك ورؤساء الجمهورية في الصف الاول، ويقف رؤساء الوزراء في الصف الثاني، حيث ان السوداني رئيس وزراء ويتوجب ان يقف في الصف الثاني وفق البروتوكل، الا انه انسحب في المرتين رفضا للبروتوكول.

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