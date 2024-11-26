مصدر حكومي:السوداني يتبرع بنفط الشعب إلى حزب الله اللبناني

مصدر حكومي:السوداني يتبرع بنفط الشعب إلى حزب الله اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول حكومي، يوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء العراقي سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث جملة ملفات داخلية، واخرى تخص الأوضاع والتطورات في المنطقة.وقال المصدر المسؤول، إن المجلس سيناقش قراراً يقضي بإرسال كميات من الوقود إلى لبنان مجانا ، بالتنسيق مع الحشد الشعبي ، مع استحصال جميع الموافقات اللازمة لضمان وصولها بشكل منظم.ومنذ بدء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ، سارعت بغداد على المستويين الحكومي والحزبي، إلى إطلاق حملات إغاثة تشمل مواد غذائية ومحروقات، وأرسلت مئات الأطنان من المساعدات إلى حزب الله اللبناني.كما قرر مجلس الوزراء استقطاع واحد بالمئة من رواتب موظفي الدولة “اجبارياً” للتبرع بها إلى غزة ولبنان.

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