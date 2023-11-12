مصدر حكومي:العراق يدرس تخفيض تصدير نفطه لمستوى مليون برميل يومياً تضامنا مع غزة

مصدر حكومي:العراق يدرس تخفيض تصدير نفطه لمستوى مليون برميل يومياً تضامنا مع غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي عراقي ،اليوم الأحد عن مباحثات تجريها الحكومة لتخفيض العراق إنتاج النفط بعد قرارات القمة العربية الإسلامية حول غزة.وقال المصدر: إن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتمع أمس السبت مع وزير النفط ومستشاريه في الطاقة والاقتصاد لبحث اتخاذ قرار خفض تصدير النفط بواقع مليون برميل يوميا من الحصة المقررة للتصدير”.وأضاف، أن”هذا القرار قد يتخذ بسبب عدم توصل القمة العربية الإسلامية إلى قرارات فاعلة لإيقاف إطلاق النار في غزة”.

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