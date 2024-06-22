مصدر حكومي:القوة البشرية للقوات المسلحة في الإقليم أكثر من (307)آلاف فرد

مصدر حكومي:القوة البشرية للقوات المسلحة في الإقليم أكثر من (307)آلاف فرد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم السبت (22 حزيران 2024)، عن عدد أفراد الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة وأجهزة وزارة الداخلية.وقال المصدر في حديث لـ “بغداد اليوم” إن “عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً”، مبينا ان “عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا”.وأضاف أن “عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و 748 فرداً”.

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