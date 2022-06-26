مصدر حكومي:زيارة الكاظمي لإيران لتجديد الولاء

مصدر حكومي:زيارة الكاظمي لإيران لتجديد الولاء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الأحد، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة لطهران، مبينا ان الكاظمي سيبرر موقف العراق من المشاركة في مؤتمر الرياض واجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال المؤتمر.وأفاد المصدر :  إنّ “زيارة الكاظمي ستبحث عدة ملفات مهمة، من أبرزها شرح للجانب الإيراني لمشاركة العراق في قمة الرياض المرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وتأكيد أنه لن يكون ضمن أي تحالف أو محور موجه ضد إيران، وأن مشاركة العراق في هذه القمة “هدفها تقوية العلاقات الدولية، وبحث ملفات الاقتصاد والاستثمار، وليس الوقوف مع أي محور دولي ضد أي محور آخر”.وبيّن أنّ “الزيارة جاءت لمنع أي تفسيرات استباقية لمشاركة العراق في القمة في ما يتعلق بإيران، خصوصاً بعد إيصال رسائل للقيادات الإيرانية من قبل القوى السياسية العراقية المدعومة من طهران، بشأن معلومات مؤتمر الرياض، ونية تشكيل تحالف عسكري ضد إيران لمواجهتها في المرحلة المقبلة”.وأضاف المصدر الحكومي أنّ “زيارة الكاظمي إلى إيران لن تخلو من مناقشة قضية استيراد الغاز الإيراني، إضافة إلى ملف المياه، خصوصاً أن العراق يمر بمرحلة جفاف خطيرة، بسبب قطع المياه من قبل الجانب الإيراني، وغيرها من الملفات ذات التابع الاقتصادي، إضافة إلى ملف الأزمة السياسية في العراق، وتعطيل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

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