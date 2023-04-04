مصدر حكومي:النزاهة تحقق في ملفات سرقات الحلبوسي

مصدر حكومي:النزاهة تحقق في ملفات سرقات الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في حكومة الانبار المحلية، الثلاثاء، ان الية توزيع اراضي الدولة غير القانونية تمت من قبل قيادات حزب تقدم وبأشراف من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مبينا ان هيئة النزاهة تحقق بجميع تلك الملفات.وقال المصدر ، ان ” ملفات بيع اراضي الدولة من قبل دوائر التسجيل العقاري في مدن الانبار تمت بطريقة غير قانونية ومن قبل قيادات حزب تقدم التي تتولى مناصب رفيعة المستوى في الحكومة المحلية وباشراف مباشر من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “.واضاف المصدر ان” لجان النزاهة احيل اليها ملفات بيع اراضي الدولة تضم الاف السندات غير قانونية تم العثور عليها اثناء مداهمة قوة امنية قادمة من بغداد لدوائر التسجيل العقاري وفي منازل المسؤولين عن تلك الدوائر”، مبينا ان” الحكومة المركزية اوقفت عمليات بيع املاك الدولة في الانبار لحين الانتهاء من عمليات التحقيق مع مدراء عدد من دوائر التسجيل العقاري في الانبار”، موضحا ان” املاك الدولة بيعت بطريقة غير قانونية ودون علم وزارة العدل “.واكد ان” الحلبوسي يبذل جهود كبيرة وعلى مستويات عالية لغلق ملفات الاراضي في الانبار علما ان هذه الملفات موجودة لدى الجهات المعنية “. 

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