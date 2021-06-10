مصدر حكومي:الولائي فائق زيدان يتحمل مسؤولية إطلاق سراح الإرهابي قاسم مصلح

مصدر حكومي:الولائي فائق زيدان يتحمل مسؤولية إطلاق سراح الإرهابي قاسم مصلح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمّل مصدر حكومي عراقي، الخميس، القضاء وعلى رأسه الولائي فائق زيدان مسؤولية الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.وأوضح المصدر لوكالة “فرانس برس”، “من جهتنا كحكومة، قدمنا كل الأدلة الخاصة بملف مصلح لكن القضاء هو من اتخذ القرار بالإفراج عنه بسبب ضغوطات مورست عليه”.وقال المصدر الحكومي إن الأدلة تتضمن “مكالمات هاتفية بين مصلح ومنفذي الاغتيالات، وإفادات شهود وذوي الضحايا ورسائل تهديد لعائلات الضحايا” تثبت تورط مصلح في الاغتيالات، فيما يؤكد القضاء أنه لا يملك أدلة كافية لمواصلة احتجاز مصلح بحسب المصدر نفسه.وأطلق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، صباح اليوم، بعد أسبوعين على توقيفه بتهمة اغتيال ناشطين.وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأربعاء، أن إخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار للحشد “قاسم مصلح”، تم لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط “إيهاب الوزني”، مشيراً إلى أنه لم يصل الى اي دليل طوال فترة اعتقاله منذ 12 يوماً.

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