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نائب: اختيار المرشح لرئاسة البرلمان بالتنسيق مع مكونات ائتلاف إدارة الدولة
العراق مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الجامعة العربية
المالية النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة المضاربين بسعر صرف الدولار
انخفاض صادرات النفط لـ(5)دول عربية بضمنها العراق خلال تسعة اشهر الماضية
ائتلاف النصر: العلاقة بين الكتل السياسية قائمة على أساس المصالح والاتفاقات
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المالية النيابية تطالب الحكومة بمعاقبة المضاربين بسعر صرف الدولار
انخفاض صادرات النفط لـ(5)دول عربية بضمنها العراق خلال تسعة اشهر الماضية
اليوم..سعر صرف الدولار=158750 ديناراً
مصدر حكومي:بغداد سترسل (700 )مليار دينار إلى الإقليم لدفع رواتب الموظفين
مؤسسة اقتصادية:(10) مليارات دولار حجم البضائع الصينية المصدرة للعراق
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ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
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الإيراني العامري..المشاركين في الانتخابات سيدخلون الجنة مع خميني وسليماني والمهندس
مشعان:الحلبوسي قد يلجأ إلى تنفيذ عمليات إرهابية
إيران ستبني مدن صناعية “مشتركة” بأموال العراق في ظل الحكم الإطاري الفاسد الخائن
تحالفات الانبار والعزم والحسم يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بطرد الحلبوسي من البرلمان
الزراعة النيابية:منافذ الإقليم وراء تدمير الاقتصاد العراقي
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