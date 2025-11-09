مصدر حكومي:تسجيل خروقات في مركز انتخابي في نينوى

مصدر حكومي:تسجيل خروقات في مركز انتخابي في نينوى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في محافظة نينوى ومفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، عن تسجيل خروقات في مركز مشروع ري ربيعة الذي استحدث مؤخراً كمركز انتخابي، مشيراً إلى تورط عدد من أبناء مسؤول متنفذ في الحشد العشائري بأعمال مخالفة داخل المركز.وقال المصدر ، إن “المجموعة المذكورة تواجدت داخل المركز وطردت عدداً من المراقبين وأجبرت بعض المنتسبين على التصويت لصالح مرشحين محددين”، موضحاً أن “والد المتورطين مرشح في الانتخابات وينتمي إلى جهة عشائرية نافذة”.وطالب المصدر الجهات المعنية وقيادة العمليات ومفوضية الانتخابات بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات خلال التصويت العام، حفاظاً على نزاهة العملية الانتخابية في نينوى”.

