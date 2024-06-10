مصدر حكومي:تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من الإقليم لتركيا بسبب تعنت حكومة البارزاني

مصدر حكومي:تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من الإقليم لتركيا بسبب تعنت حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصدر مطلع على اجتماعات وفد حكومة الإقليم والشركات النفطية مع الحكومة المركزية، الاثنين، تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان إلى تركيا.وقال المصدر ، إن “وفد وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان غادر العاصمة بغداد متوجها إلى أربيل بعد تعثر محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان لتركيا وإخفاق كلا الجانبين في التوصل لاتفاق نفطي”.وأشار إلى أن “المحادثات تركزت بالدرجة الأساس على كلفة إنتاج نفط الإقليم ونقله عبر خط أنابيب جيهان التركي”.فيما كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، تفاصيل اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية مع وزارة النفط الاتحادية.وقال أحمد في حديث ، إن “الاجتماع لم يتوصل إلى أي اتفاق والجو العام متشنج بين الطرفين”.وأضاف أن “حكومة الإقليم لم تبد أية مرونة وتعاون بهذا المجال، وبغداد كانت مصرة على تعديل العقود النفطية مع الشركات العاملة في الإقليم، فيما حكومة كردستان كانت تريد إبقاء ذات العقود، ولهذا لم يخرج أي بيان بعد الاجتماع”.

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