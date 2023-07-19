مصدر حكومي:تغيير في كادر مكتب نزاهة الانبار

مصدر حكومي:تغيير في كادر مكتب نزاهة الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول، الاربعاء، عن اعادة هيكلة مكتب نزاهة الانبار وتغيير كادره بعد ايام من اعتقال المدير والافراج عنه بكفالة اثر تورطه بملفات فساد.وقال المصدر، إن “لجنة النزاهة الاتحادية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة شرعت بإجراءات هيكلة وتغيير كادر مكتب نزاهة الانبار على خلفية اعتقال مديره علي الدليمي بتهم تتعلق بقضايا فساد”.وأضاف، أن “الجهات المعنية اسندت مهمة المكتب الى مختصين من بغداد في خطوة لتفعيل دور المكتب وملاحقة المتورطين بعمليات فساد وابتزاز مالي وتزوير دون الرجوع الى بغداد”، مبينا ان “مكتب نزاهة الانبار مسيس من قبل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ما دعا الجهات المعنية في بغداد الى تغييره لضمان استقلاليته وتفعيل دوره في كشف ملفات الفساد”.وأوضح أن “لجان النزاهة في بغداد استغربت من عدم اتخاذ مكتب نزاهة الانبار اي اجراء قانوني ضد المتورطين بالفساد لحين كشفهم من خارج المحافظة في مؤشر على ان دور المكتب شكلي وغير قادر على الاضطلاع بمهام عمله في ظل سيطرة حزب تقدم على ادارة شؤون المحافظة”.يشار الى ان مصدر مسؤول في محافظة الانبار اكد في وقت سابق الافراج عن مدير مكتب نزاهة الانبار علي الدليمي بكفالة على ان يتم اعادته الى الجهات المعنية حين اكمال عمليات التحقيق.

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