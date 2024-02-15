مصدر حكومي:سرقة (15) مليار دينار من بلدية الصقلاوية من قبل حزب الحلبوسي

مصدر حكومي:سرقة (15) مليار دينار من بلدية الصقلاوية من قبل حزب الحلبوسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الخميس، فتح هيئة النزاهة تحقيقا موسعا بملف “سرقة الفروقات المالية لعقود دائرة بلدية ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة “.وقال المصدر ، ان “المبلغ المسروق 15 مليار دينار من الفروقات المالية لعقود دائرة بلدية ناحية الصقلاوية ، حيث تم تحويل المبلغ الى قيادات حزب تقدم المسؤولين على ادارة شؤون الناحية “.واضاف، ان” التحقيقات الاولية تشير الى ان الاموال المسروقة جراء الاستقطاعات المالية غير القانونية التي فرضتها جهات تابعة لحزب تقدم كانت لدواعي معروفة”.وبين، ان “معالم السرقات تجسدت في النقص المالي في خزينة المحافظة التي تدار من قبل محمد الحلبوسي وقياداته التي تتولى مهام ادارة المؤسسات الحكومية”.وأشار الى أن “عملية سرقة الفروقات المالية عادت الى الواجهة من جديد بعد قيام متضررين برفع شكوى الى الجهات المعنية تطالب بفتح ملف سرقة رواتب عقود بلدية الصقلاوية واحالة المتورطين الى القضاء”.

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