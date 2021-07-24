مصدر حكومي:لم نتفق على إنسحاب القوات الأمريكية من العراق

مصدر حكومي:لم نتفق على إنسحاب القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر في الوفد العراقي المفاوض، اليوم السبت، أنه لم يتفق حتى الآن مع الوفد الأمريكي على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق.وقال المصدر وهو أحد أعضاء الوفد الذي يزور واشنطن حاليا، إن “المباحثات مازالت مستمرة مع الوفد الأمريكي، وهناك رغبة حكومية ببقاء المستشارين والمدربين العسكريين، لكن واشنطن ترغب ببقاء قوات عسكرية”.وأضاف، أن “المباحثات مازالت مستمرة حول تواجد القوات الأمريكية، لكن لم نتوصل الى اتفاق ولو مبدئي بشأن انسحابها بالكامل”.وألمح  القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أمس الجمعة، إلى إمكانية خروج القوات الأمريكية من البلاد نهاية العام الحالي امتثالا لأمر خامئني .

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