مصدر حكومي:محافظة الانبار سيقدم استقالته قريباً

مصدر حكومي:محافظة الانبار سيقدم استقالته قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية، الاثنين، عن سعي المحافظ علي فرحان الدليمي تقديم استقالته جراء تدهور حالته الصحية وخلافاته مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.وقال المصدر ، إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي يعتزم تقديم استقالته من منصبه في غضون الايام القليلة المقبلة”، مبينا أن “المحافظ أجرى فحوصات طبية في الاردن كشفت اصابته بسرطان البروستات وتوقعات بتدهور حالته الصحية خلال الفترة الحالية”.وأوضح أن “شؤون المحافظة تدار حاليا من قبل المستشارين المعينين من الحلبوسي كون الدليمي مسلوب الارادة في اتخاذ اي قرار ويتولى المنصب بالاسم فقط”، مشيرا الى أن “الحلبوسي فتح قنوات اتصال مع متنفذين في الحكومة المركزية في بغداد لغرض السماح بايجاد بديل للدليمي”.يشار الى ان مسؤول انباري اكد في وقت سابق وجود صراعات سياسية غير معلنه بين محافظ الانبار والحلبوسي حول ادارة شؤون المحافظة، فيما كشف مصدر  اخر عن نية السوداني تسلم منصب المحافظ من موقع ادنى بناء على طلبات عديدة من مسؤولي المحافظة وشيوخها ووجهائها للحد من نفوذ الحلبوسي في دوائر المحافظة والاستيلاء على مقدراتها  المالية.

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