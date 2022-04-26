مصدر حكومي:محافظ نينوى قائمقام سنجار إضافة لواجباته بأمر الكاظمي

مصدر حكومي:محافظ نينوى قائمقام سنجار إضافة لواجباته بأمر الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر في الحكومة الاتحادية، الثلاثاء أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كلّف محافظ نينوى نجم الجبوري بمهام قائممقام سنجار من موقع ادنى.ويأتي هذا القرار عقب التوتر الحاصل بين الجيش العراقي، والقوات الموالية لحزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة نينوى.وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.كما شكل حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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