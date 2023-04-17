مصدر حكومي:معمل فوسفات القائم متوقف بسبب الابتزاز السياسي

مصدر حكومي:معمل فوسفات القائم متوقف بسبب الابتزاز السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقر مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الاثنين، ان جهات متنفذة تفرض سطوتها على مشاريع الاستثمار تحول دون تشغيل معمل فوسفات القائم غربي الانبار.وقال المصدر ، ان “سياسيين متنفذين في الانبار وبعلم جهات متنفذة في بغداد يفرضون سطوتهم على مشروع استثمار معمل فوسفات القائم غربي الانبار ، من خلال طلب مبلغ مالي من احدى الشركات الاستثمارية التي كانت تروم استثمار المعمل مبلغ 100 مليون دولار من قيمة إعادة تأهيل المعمل البالغة نحو مليارين دولار”.واضاف ان “المستثمر رفض العرض كونه لا ينسجم مع سمعة الشركة المستثمرة”، مبينا ان “شركات استثمارية ابدت استعدادها لتشغيل المعمل الا ان متنفذين في حكومة السوداني عرقلوا عملية الاستثمار لأسباب ربحية بعد رفض الشركات الاستثمارية تقديم رشى لتلك الشخصيات مقابل حصولهم على المشروع”.واوضح ان “شركات استثمارية عالمية تتخوف من العمل في مناطق صحراء الانبار الغربية كونها ماتزال تحوي على كميات كبيرة من الاسلحة غير المنفلقة من مخلفات الاحتلال الاميركي وارهابي داعش”، مؤكدا ان “معمل فوسفات القائم متوقف عن العمل منذ اكثر من 10 اعوام جراء العمليات الارهابية ونسبة الاضرار فيه نحو 80%”.يشار الى ان عشرات الشركات الاستثمارية ابدت رغبتها بالعمل في مدن الانبار الا انها تراجعت لأسباب معروفة “.

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