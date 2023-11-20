مصدر حكومي:نافذة بيع العملة في البنك المركزي ستصبح باب بدلا من شباك

مصدر حكومي:نافذة بيع العملة في البنك المركزي ستصبح باب بدلا من شباك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن مصدر حكومي، اليوم الاثنين، ان إدراج تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر على منصة بيع الدولار قريبا.وقال المصدر ، انه ” استنادا إلى رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع والتي تمول بمعظمها من السوق الموازية وما ترتبه من آثار سلبية على استقرار أسعار الصرف، سينظر المجلس الوزاري للاقتصاد بمقترح  قرارات مهمة لتسهيل وتبسيط إجراءات دخول مستوردي سلع “الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسكائر ” الى منصة التحويلات المالية الخارجية”.واشار إلى، ان ” تلك القرارات والتعليمات  ستكون العامل المساعد لترك مستوردي هذه السلع عملية  شراء  وتحويل الدولار من خلال السوق الموازية  للدولار  وتوجههم  نحو  المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي”.وأكد المصدر ان “ذلك سينعكس ايجابا وبصورة كبيرة على تقليل أسعار الدولار بالسوق الموازية حيث تساهم التجارة بالمواد اعلاه النسبة الاكبر من الطلب على الدولار في تلك السوق”.

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