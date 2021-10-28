مصدر حكومي:نزوح (170) أسرة سنيّة من المقدادية بعد مقتل أبنائهم وحرق منازلهم وبساتينهم بإشراف العامري

مصدر حكومي:نزوح (170) أسرة سنيّة من المقدادية بعد مقتل أبنائهم وحرق منازلهم وبساتينهم بإشراف العامري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي في ديالى، الخميس، عن نزوح اكثر من 170 اسرة بسبب تداعيات احداث المقدادية.وأفاد المصدر ،ان” اكثر من 170 اسرة سنية نزحت من قرى زراعية في محيط قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة) بعد قتل ابنائهم ونسائهم وحرق منازلهم وبساتينهم امام كبار ضباط الجيش دون التدخل لمنع ميليشيا بدر  من تنفيذ هذه المجازر بامر من هادي العامري ،  بسبب تداعيات الاحداث الاخيرة عقب مجزرة الرشاد الاليمة وتوجهت الى بعقوبة بعضها مكث في مساجد والبعض الاخر تم استضافته في منازل سكنية لافتا الى ان الاعداد في تزايد”.واضاف المصدر،ان” نزوح الاسر جاء بسبب قلقها من تطور المشهد الامني عقب الهجوم على قرية نهر الامام  السنية وسقوط ضحايا واحراق منازل لافتا الى ان الوضع لايزال قلق ومرتبك في بعض المناطق والنزوح مؤقت وربما يعود اغلب الاسر اذا ما استقرت الاوضاع”.واشار المصدر الى ان” وصول الوفد الحكومي الرفيع برئاسة وزير الداخلية جاء لاحتواء الموقف وتداعيات الاحداث في المقدادية وايقاف موجة النزوح الاخيرة التي لاتزال في بدايتها بالوقت الراهن”.

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