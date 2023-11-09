مصدر حكومي: أرجاء الجولة الخليجية للسوداني بسبب “التزامات” زعمائها

مصدر حكومي: أرجاء الجولة الخليجية للسوداني بسبب “التزامات” زعمائها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مسؤول، اليوم الخميس، عن أن بعض الإجراءات الروتينية والالتزامات، أرجأت الجولة الإقليمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وكان السوداني قد اجرى زيارة الى إيران يوم الاثنين الماضي، ضمن إطار جولة إقليمية تشمل دولاً خليجية ايضاً، لبحث التطورات الجارية في غزة.وقال المصدر، إن “الجولة مازالت قائمة، لكن تم إرجاء زيارة العواصم الخليجية بسبب الالتزامات لدى بعض رؤسائها وملوكها، خصوصاً مع قرب عقد أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، بعد يومين في المملكة العربية السعودية، والتي سيشارك العراق فيها بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد”.وأضاف أن “الاتصال والتنسيق متواصل ما بين العراق وبعض الدول الخليجية لترتيب زيارة السوداني، وليس هناك أي شيء يمنعها، غير بعض التوقيتات والالتزامات، خصوصاً أن هناك ترحيباً كبيراً من تلك الدول بزيارة السوداني، كما هو يعتزم اطلاق مبادرة عراقية بخصوص ما يجري في غزة حالياً”.

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