مصدر حكومي: تعزيز (5) مصارف أهلية بالدرهم الإماراتي

مصدر حكومي: تعزيز (5) مصارف أهلية بالدرهم الإماراتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي، إنه من المؤمل بدء التنفيذ الفعلي لعمليات التعزيز لحسابات المصارف العراقية بالدرهم الإماراتي خلال الأسبوع القادم، مبينا أن المرحلة الأولى من التعزيزات ستشمل خمسة مصارف أهلية عراقية.وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع أن يزيد عدد المصارف إلى الضعف بعد تقييم المرحلة الاولى من التنفيذ والتي قد تستمر لأسابيع قليلة.وكشفت مصادر رسمية عراقية، يوم السبت 11 من شهر تشرين الثاني، عن اجتماعات مكثفة أجراها البنك المركزي مع الجانب الأمريكي في الإمارات أسفرت عن قرارات مهمة تخص التحويلات الخارجية وتعزيز أرصدة المصارف بالدولار والعملات الاجنبية الاخرى.

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