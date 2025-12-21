مصدر حكومي: سافايا قريباً في بغداد للإشراف على تشكيل الحكومة وحل الحشد الشعبي الإيراني

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الاحد، عن قرب زيارة مبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا على رأس وفد من الإدارة الأميركية، إلى بغداد، لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بطبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد في المرحلة المقبلة، فضلا عن بحث حلول لللازمات

،وقال المصدر، إن “المبعوث الأمريكي مارك سافايا، يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين، سيزورون بغداد قريبا للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وقيادات سياسية مختلفة، لمناقشة ملفات مهمة تخص مستجدات الشرق الأوسط واستقراره الى جانب التعاملات والشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأوليات المرحلة، أبرزها الملفات السياسية والأمنية للعراق وللمنطقة عموما”.

وأضاف ان “الوفد سيبحث أيضا آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي إزاء بعض الرؤى التي تخص الوضع الإقليمي، ومقترحات حلول لمعالجة الازمات والتحديات”، مبينا ان “سافايا سيحمل معه رسائل أميركية للقوى العراقية، من بينها نتائج العمل حول بعض القضايا والملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى القادمة لبلورة شراكة حقيقية وتحديدا ما يخص انسحاب القوات الأميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة الى كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة وفق قاعدة الشراكة الأمنية وتسليح القوات العراقية، وخطط التسليح”.