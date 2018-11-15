مصدر حكومي: شخصيات سياسية تستولي على “شقق المنطقة الخضراء”

مصدر حكومي: شخصيات سياسية تستولي على “شقق المنطقة الخضراء”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مسؤول ، الخميس، عن استيلاء عدد من الشخصيات السياسية السابقة على شقق حكومية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وتأجيرها لأعضاء مجلس النواب بثلاث ملايين شهريا.وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح ، إن “الحكومات السابقة خصصت لعدد من الشخصيات شقق حكومية داخل الخضراء لغرض تمرير صفقات سياسية”، لافتا إلى إن “تلك الشقق كانت من ضمن عقارات الدولة التي تمنح لأعضاء مجلس النواب لشغلها خلال الدورة الانتخابية وأخلاها بعد انتهاء العمل النيابي داخل البرلمان”.وأضاف أن “تخصيص الشقق لشخصيات سياسية تعد مخالفة قانونية كبيرة كونها تابعة لعقارات الدولة ولا يجوز منحها إطلاقا، فضلا عن استغلالها كمورد مادي وليس لغرض السكن”، مبينا إن “القيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي يمتلك ثلاث شقق داخل الخضراء منحت له ولزوج ابنته وابنته”.وبين إن “تلك الشقق يتم إيجارها للنواب بمبالغ تصل إلى ثلاث ملايين دينار شهريا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *